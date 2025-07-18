По данным СМИ, фигурант при попытке уйти от силовиков во время задержания отца нанес одному из сотрудников Росгвардии травмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Защита Мутвалы Шыхлински - сына главы азербайджанской диаспоры на Урале, арестованного на два месяца по делу о насилии над представителем власти, обжаловала меру пресечения. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Адвокат утром подал апелляционную жалобу в суд первой инстанции", - рассказала собеседница агентства.

Как сообщали местные СМИ, молодой человек при попытке уйти от силовиков во время задержания отца нанес одному из сотрудников Росгвардии травмы.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили, что в Екатеринбурге пресекли деятельность этнической группировки, причастной, по версии следствия, к ряду убийств в 2001, 2010 и 2011 годах. Суд в Екатеринбурге заключил под стражу Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых, во вторник стало известно об аресте Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева.

Ранее в СК РФ сообщали, что в рамках расследования дела были задержаны шесть человек. По предварительным данным, один из фигурантов умер в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.