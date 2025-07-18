Что известно о заочном аресте экс-члена совета директоров Альфа-банка Мацоцкого

Басманный суд Москвы заочно арестовал миллиардера и бывшего члена совета директоров Альфа-банка и "Вымпелкома" Сергея Мацоцкого, сообщили ТАСС в инстанции. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
ТАСС собрал основное о деле.
Обвинения
- Мацоцкого обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу).
- Особо крупный размер составляет сумма от 1 млн рублей.
- Обвинение в даче взятки ему предъявлено заочно, подтвердили в суде.
Арест
- Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
- Максимальное наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
- Арестованный Мацоцкий, по данным правоохранителей, скрывается за рубежом и объявлен в розыск.
- Мацоцкому избрана мера пресечения с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России.
О фигуранте
- Мацоцкий - предприниматель и инвестор в сфере IT.
- До апреля 2020 года - основатель и совладелец компании IBS.
- В 2020-2022 годах входил в советы директоров Альфа-банка и "Вымпелкома".
- В настоящее время является основателем и владельцем многопрофильной IT-структуры, в составе которой такие компании, как "БФТ", Arenadata и другие.
- По данным из открытых источников, в 2022 году занял 18-е место в списке крупнейших IT-миллиардеров в России.
- Его состояние оценивается более чем в 14,5 млрд рублей.