18 июля, 12:25,
обновлено 18 июля, 12:44
Статья

Что известно о заочном аресте экс-члена совета директоров Альфа-банка Мацоцкого

Сергей Мацоцкий. Кирилл Зыков/ АГН "Москва"
Сергей Мацоцкий
© Кирилл Зыков/ АГН "Москва"

Басманный суд Москвы заочно арестовал миллиардера и бывшего члена совета директоров Альфа-банка и "Вымпелкома" Сергея Мацоцкого, сообщили ТАСС в инстанции. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

ТАСС собрал основное о деле.

Обвинения

  • Мацоцкого обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу).
  • Особо крупный размер составляет сумма от 1 млн рублей.
  • Обвинение в даче взятки ему предъявлено заочно, подтвердили в суде.

Арест

  • Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
  • Максимальное наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
  • Арестованный Мацоцкий, по данным правоохранителей, скрывается за рубежом и объявлен в розыск.
  • Мацоцкому избрана мера пресечения с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России.

О фигуранте

  • Мацоцкий - предприниматель и инвестор в сфере IT.
  • До апреля 2020 года - основатель и совладелец компании IBS.
  • В 2020-2022 годах входил в советы директоров Альфа-банка и "Вымпелкома".
  • В настоящее время является основателем и владельцем многопрофильной IT-структуры, в составе которой такие компании, как "БФТ", Arenadata и другие.
  • По данным из открытых источников, в 2022 году занял 18-е место в списке крупнейших IT-миллиардеров в России.
  • Его состояние оценивается более чем в 14,5 млрд рублей.
 
Теги:
Россия