Что известно о заочном аресте экс-члена совета директоров Альфа-банка Мацоцкого

Басманный суд Москвы заочно арестовал миллиардера и бывшего члена совета директоров Альфа-банка и "Вымпелкома" Сергея Мацоцкого, сообщили ТАСС в инстанции. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

ТАСС собрал основное о деле.

Обвинения

Мацоцкого обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу).

Особо крупный размер составляет сумма от 1 млн рублей.

Обвинение в даче взятки ему предъявлено заочно, подтвердили в суде.

Арест

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальное наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Арестованный Мацоцкий, по данным правоохранителей, скрывается за рубежом и объявлен в розыск.

Мацоцкому избрана мера пресечения с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России.

О фигуранте