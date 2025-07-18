Турфирма оставила одну из палаток лагеря без должной охраны и средств обороны от диких хищников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту оказания платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после нападения медведя на туристку на Камчатке. Об этом сообщает управление СК России по региону.

По предварительным данным, турфирма оставила одну из палаток лагеря без должной охраны и средств обороны от диких хищников. В ночь на 18 июля медведь напал на 43-летнюю участницу туристической группы из Саратова, причинил ей телесные повреждения в виде множественных укушенных ран и скальпирования затылка. Женщина находится в реанимации, ее состояние стабильно тяжелое.

"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю в отношении неустановленных предпринимателей возбуждено уголовное дело по факту оказания платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В краевой прокуратуре ТАСС пояснили, что собранные Елизовской городской прокуратурой материалы проверки направлены в следственные органы. На их основании возбуждено уголовное дело.