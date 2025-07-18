В Оренбургской области в ДТП с бензовозом погибли два человека

Из-за аварии произошло возгорание, сообщили в ГУ МЧС по региону

ОРЕНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль, грузовик и бензовоз столкнулись на трассе М-5 "Урал" вблизи города Сорочинска в Оренбургской области, после чего произошло возгорание. В результате погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"На 255-м км трассы М-5 "Урал" вблизи города Сорочинска произошло столкновение грузового, легкового автомобилей и бензовоза. В результате аварии загорелся грузовой автомобиль, кабина бензовоза и сухая растительность. Предварительно, погибли два человека", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали восемь специалистов и три единицы техники.

По информации УМВД по региону, на месте ДТП сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.