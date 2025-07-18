Молодой человек получил минно-взрывную травму, сообщили в пресс-службе РДКБ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Бригада врачей Российской детской клинической больницы (РДКБ) прооперировала подростка, получившего тяжелую минно-взрывную травму в ходе атаки украинского дрона на Воронеж. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения.

"Юноша получил тяжелую сочетанную минно-взрывную травму: проникающее ранение живота с повреждением внутренних органов брюшной полости и малого таза, множественные осколочные ранения конечностей с переломами костей предплечья и таза, ранения головы. После комплексного обследования было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства. В ходе 10-часовой операции мы извлекли поражающие элементы и провели восстановление поврежденных структур", - сообщил руководитель хирургической службы РДКБ Минздрава России Антон Нарбутов, чьи слова приводит пресс-служба.

В настоящее время юноша находится под наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Вместе с подростком находится его мама, уточнили в пресс-службе больницы.

По данным РДКБ, первичная помощь была оказана 17-летнему подростку по месту жительства. После проведения телемедицинской консультации региональных специалистов с врачами РДКБ было принято решение о переводе пациента в федеральную клинику. Вечером 17 июля Территориальный центр медицины катастроф транспортировал подростка в РДКБ.

Там отметили, что за жизнь пострадавшего боролась мультидисциплинарная команда специалистов, в которую вошли реконструктивно-пластические, сосудистые, абдоминальные хирурги, травматологи, анестезиолог-реаниматолог, операционные медицинские сестры.