Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей произошло на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Гагаринском тоннеле, движение в районе аварии затруднено. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне ТТК (Гагаринский тоннель) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 5 км.