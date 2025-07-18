В объединенной пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что Илья Хисамов будет находиться под стражей до 16 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Суд арестовал бывшего депутата городской думы Дегтярска Свердловской области Илью Хисамова по делу о даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Первоуральским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хисамова Ильи Федоровича, который органом предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в крупном размере). Постановлением суда в отношении Хисамова И. Ф. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 сентября", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, Хисамов контролировал местный бизнес и муниципальные контракты. Его использовал экс-мэр города Вадим Пильников для решения своих вопросов.

В июне суд признал бывшего главу Дегтярска Пильникова виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима.