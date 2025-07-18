Компании ООО "Торгсервис 39" выдали предписание о снятии с реализации и уничтожении небезопасной продукции, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления Россельхознадзора по Калининградской области в магазинах торговой сети "Светофор" выявили многочисленные нарушения при реализации пищевой продукции животного происхождения, обнаружили в ней сальмонеллу, сообщает ведомство на своем официальном сайте.

"Управлением Россельхознадзора по Калининградской области по согласованию с органами прокуратуры проведена проверка 31 магазина сети "Светофор" (ООО "Торгсервис 39"), осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области. В результате выявлено 70 нарушений при хранении и реализации пищевой продукции животного происхождения, основными из которых стали реализация продукции частично без ветеринарных сопроводительных документов, с истекшим сроком годности и с нарушением температурного режима", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в магазинах было отобрано 15 проб продукции животного происхождения. По результатам исследований специалистами Калининградского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ", в восьми из них выявили несоответствия требованиям технических регламентов. В частности, сальмонелла была обнаружена в образцах куриных наггетсов ООО "Котлетарь" (Костромская область), фарша из птицы ООО "ВИВАС" и куриного шашлыка на кости ООО "Пионерский комбинат мясопродуктов" (Калининградская область).

"Кроме того, листерии (бактерии, вызывающие инфекционное заболевание листериоз - прим. ТАСС) были выявлены в образцах спинки цыпленка-бройлера ООО "Торгово-птицеводческая компания "Балтптицепром", замороженных свиных ребрышек для гриля ООО "Вивас" (Калининградская область) и потрошеного кижуча ОАО "Колхоз Октябрь" (Камчатский край). Продукция была изъята из продажи до принятия решения о ее дальнейшей судьбе (утилизация или уничтожение)", - отмечает Россельхознадзор.

По факту обнаружения небезопасной животноводческой продукции ООО "Торгсервис 39" выдано предписание о снятии с реализации и уничтожении некачественной и небезопасной продукции. Всего снято с реализации и уничтожено около 150 кг животноводческой продукции.

Управлением Россельхознадзора по Калининградской области по результатам внеплановой проверки к административной ответственности привлечены юридическое и должностное лицо ООО "Торгсервис 39".