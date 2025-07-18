Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора пока не уточнила число заболевших

САРАТОВ, 18 июля. /ТАСС/. Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском оздоровительном лагере "Орленок" в Пугачевском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Проводится эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией среди детей и персонала в детском оздоровительном лагере "Орленок" Пугачевского муниципального района случаев острой кишечной инфекции", - говорится в сообщении. Число заболевших пока не уточняется.

Контактные дети были разобщены, за ними установили медицинское наблюдение. У заболевших детей болезнь в основном протекает в легкой форме, отметили в управлении. В адрес лагеря и Пугачевской районной больницы выдали предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе дезинфекции.

Это третий случай отравления в детском лагере в Саратовской области этим летом. В середине июня массовое отравление произошло в детском лагере "Огонек" в Марксе, позже в лагере "Дубки" в Саратове.