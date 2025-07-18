В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили четверых подростков, которые избили ровесника в Домодедове, сняв происходящее на видео и выложив в интернет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

16 июля в полицию обратился местный житель с заявлением о том, что его сыну нанесены травмы. Полицейские, предварительно, установили, что 9 июля у одного из домов на улице Ломоносова в микрорайоне Северный между подростками произошел конфликт, в ходе которого четверо из них причинили телесные повреждения своему ровеснику. При этом все происходящее они сняли на мобильный телефон, после чего видео разместили в интернете.

"Сотрудниками полиции все участники инцидента установлены, трое опрошены в присутствии законных представителей, четвертый участник будет опрошен по возвращению из поездки с родителями в соседний регион", - сказал собеседник агентства. По его словам, решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет, а также привлечении к административной ответственности их законных представителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что драка произошла между сверстниками, четверо избили подростка с ограниченными возможностями здоровья. Предварительно, они били его, в том числе ногами.