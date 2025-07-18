В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что пострадавших нет

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который из окна квартиры жилого дома в Новой Москве угрожал взрывоопасным предметом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию поступило сообщение о том, что мужчина в неадекватном состоянии кричит и ругается из окна одной из квартир на Скандинавском бульваре и при этом угрожает взрывоопасным предметом.

"Незамедлительно прибывшими на место полицейскими правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел. Им оказался местный житель 1980 года рождения, предположительно, в состоянии опьянения. У него был обнаружен и изъят предмет визуально схожий с гранатой, предположительно, муляж, который будет направлен на исследование", - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента пострадавших нет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.