В зонах подтопления работают силы МЧС и Службы спасения республики, сообщил губернатор региона Айсен Николаев

ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации регионального значения введен на территории Республики Саха (Якутия) в связи с паводками, сообщил губернатор региона Айсен Николаев.

"Сильные дожди вызвали паводок на реке Индигирка. Пострадали Оймяконский, Момский и Абыйский районы. Больше всего - села Оймяконского района. Поручил ввести в республике режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит оперативно направить ресурсы на ликвидацию последствий наводнения и приступить к восстановительным работам после спада воды", - говорится в сообщении.

По словам Николаева, ситуация в республике непростая, но все меры принимаются для поддержки пострадавших районов.

Он отметил, что в зонах подтопления работают силы МЧС и Службы спасения республики, доставлены гуманитарные грузы и материалы.

Губернатор дал поручение главе правительства республики Кириллу Бычкову направиться в Оймяконский район.

Николаев добавил, что в ближайшее время предстоит решить вопросы восстановления жилья и дорог, а также помощи аграриям и подготовки к зиме.