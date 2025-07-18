Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что личности подозреваемых установлены

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Подростки подожгли котенка в подъезде жилого дома в Махачкале. Личности подозреваемых установлены, проводится проверка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

"Мои коллеги из МВД по Республике Дагестан оперативно отреагировали на сообщение о происшествии в Махачкале в многоквартирном доме на улице Азиза Азизова. Предварительно установлено, что местные подростки в подъезде подожгли котенка и убежали. Полицейские установили личности подозреваемых, в отношении них проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как отметила Волк, собранные в ходе проверки материалы будут переданы для принятия процессуальных решений о привлечении виновных и их законных представителей к ответственности.