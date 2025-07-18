В пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии сообщили, что проводятся следственные действия

УФА, 18 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено за насилие в отношении пожилых людей в пансионате в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлены сведения о том, что в пансионате применяют насилие в отношении пожилых людей, информация сопровождается видеозаписью. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - сказано в сообщении.

Для установления всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия. Как сообщили в прокуратуре республики, на место выехали сотрудники прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы и полиции.

По данным Telegram-канала "Честный репортаж", инцидент произошел в пансионате "Печки-лавочки".