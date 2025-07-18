На тренировочной базе в Лос-Анджелесе погибли три помощника шерифа из-за взрыва

По данным очевидцев, взрыв прогремел в тот момент, когда правоохранители переносили с места на место боеприпасы

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. По меньшей мере три помощника шерифа погибли в результате взрыва на тренировочной базе в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом заявила в соцсети X министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди.

По ее словам, в результате "ужасного происшествия на тренировочной базе правоохранителей в Лос-Анджелесе погибли по меньшей мере три человека". Как пояснил телеканал Fox News, речь идет о помощниках шерифа. Как отметила Бонди, сотрудники прокуратуры находятся на месте происшествия и "выясняют подробности".

Как информировал Fox News со ссылкой на источники, инцидент произошел приблизительно в 07:25 по местному времени (17:25 мск). По данным очевидцев, взрыв прогремел в тот момент, когда правоохранители переносили с места на место боеприпасы.