В регионе действует воздушная тревога

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Не менее трех новых взрывов произошло в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) на юго-востоке Украины, сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

"Еще два взрыва", - написал он в Telegram-канале. Через минуту Бужанский сообщил о новом взрыве.

Перед этим депутат сообщал о двух взрывах в городе.

В настоящее время в Днепропетровской и еще 10 областях Украины действует воздушная тревога.

В новость внесены изменения (20:23 мск) - добавлена инйормация о новых взрывах в городе.