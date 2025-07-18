В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что из-за пожара обрушилась крыша

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание загорелось на территории воинской части в Ростове-на-Дону, из-за пожара обрушилась крыша. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание, пожар локализовали, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

"18 июля 2025 года около 17:50 [мск], предварительно, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание в помещении на втором этаже неэксплуатируемого кирпичного здания 1934 года постройки, находящемся на территории воинской части в Ростове-на-Дону. В 18:20 [мск] выявлено открытое горение, перекинувшееся на крышу постройки. В результате произошло обрушение кровли. В 19:50 [мск] пожар локализован", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 55 человек и 21 единица пожарной техники. По факту возгорания командование воинской части и управление Южного военного округа проведет доследственную проверку.