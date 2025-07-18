Военного комиссара Новгородской области осудили за коррупцию

Мужчину приговорили к трем годам исправительного колонии общего режима

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Великоновгородский гарнизонный военный суд приговорил военного комиссара Новгородской области к трем годам исправительной колонии общего режима и штрафу 60 тыс. рублей за коррупционные преступления. Также он лишен воинского звания, сообщили в группе суда во "ВКонтакте".

"Приговором суда по совокупности преступлений окончательное наказание военному комиссару Новгородской области назначено в виде лишения свободы на срок 3 года <...> с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 60 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Судом установлено, что в период с апреля по декабрь 2024 года военный комиссар требовал от подчиненных лиц гражданского персонала часть полученных ими стимулирующих выплат и премий. Все это он совершал, находясь в своем служебном кабинете в здании военного комиссариата Новгородской области, используя служебное положение. В результате пятерым потерпевшим был причинен имущественный вред на сумму 435 тыс. рублей.

В период с апреля 2024 года по январь 2025 года он же потребовал и получил от подчиненного гражданского персонала около 1,3 млн рублей. Это была часть средств, перечисленных из резервного фонда областного правительства в качестве социальной выплаты за содействие в заключении контрактов о прохождении военной службы.

Мужчине на два года запретили занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти. Также его лишили звания полковника. Размер наказания был определен с учетом смягчающих обстоятельств.