Водитель "Камаза" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 19 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Прокопьевском округе Кемеровской области. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три пассажира погибли, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 10:00 (06:00 мск - прим. ТАСС) на 74-м км автодороги Белово - Коновалово - Прокопьевск. Предварительно установлено, что 44-летний водитель "Камаза" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110", - сказано в сообщении.

В результате ДТП 19-летний водитель легкового автомобиля и три его пассажира погибли на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. По данным областной прокуратуры, среди погибших была 16-летняя девушка.

"По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы", - сказано в сообщении ГУ МВД по Кемеровской области.