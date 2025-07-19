Причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщило следственное управление СК РФ по региону

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Женщина с взрослым сыном и 10-летним внуком погибли в результате пожара в частном доме в селе Ямская Слобода Крестецкого округа Новгородской области. По факту произошедшего организована доследственная проверка, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Сегодня после тушения пожара в частном доме, расположенном в селе Ямская Слобода Крестецкого округа, обнаружены тела хозяйки дома, ее сына и 10-летнего внука. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в доме проживала женщина 1954 года рождения со своим сыном 1986 года рождения. На летние каникулы к женщине приехали двое внуков, 2008 и 2014 годов рождения. Когда произошел пожар, один из детей был в гостях у друга, второй ребенок, находившийся дома, погиб.

По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются причины пожара. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, проведены иные следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.