Произошло столкновение с участием трех машин, сообщили в Госавтоинспекции по городу Бийск

БАРНАУЛ, 19 июля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Бийске Алтайского края. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автомобиля Hyundai Solaris, сообщили в городской Госавтоинспекции.

"В районе дома 75 в Шубенском переулке в Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение транспортных средств. <...> В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получил водитель и три пассажира автомобиля Hyundai Solaris", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу и столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем Toyota Land Cruiser Prado под управлением водителя 1978 года рождения. После этого второй автомобиль съехал с дороги в кювет, а первый - столкнулся с автомобилем Toyota Camry под управлением водителя 1979 года рождения.