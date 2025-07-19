Пострадали два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 19 июля. /ТАСС/. Украинские войска беспилотниками атаковали рынок в Великих Копанях Херсонской области, пострадали мужчина и женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Отморозки из ВСУ опять ударили FPV-дронами по торговому сельхозрынку, на этот раз - в Великих Копанях. Ранены двое: мужчина в тяжелом состоянии, женщина, что в момент взрыва взвешивала товар, - средней тяжести", - написал он.

Также сгорели две фуры, перевозившие овощи, а несколько машин были повреждены.