Мальчик зацепился ногой за металлическую петлю, упал со второго этажа заброшенного здания и получил травмы в виде разрыва селезенки и раны ушной раковины, сообщили в прокуратуре региона

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска по иску прокурора взыскал с Министерства имущества Челябинской области и МТУ Росимущества по Челябинской и Курганской областям солидарно компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей в пользу ребенка после его падения с заброшенного здания, доступ к которому не был ограничен. Об сообщается в Telegram-канале прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратура Советского района Челябинска провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего о защите прав. <...> Советским районным судом Челябинска с Министерства имущества Челябинской области и МТУ Росимущества по Челябинской и Курганской областям солидарно в пользу ребенка, упавшего с заброшенного здания, взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в поселке Смолино города Челябинска 10-летний ребенок гулял с другом по заброшенному зданию, доступ к которому не был ограничен. Мальчик зацепился ногой за металлическую петлю, упал со второго этажа и получил травмы в виде разрыва селезенки и раны ушной раковины. Отмечается, что после операций врачи запретили ребенку заниматься спортом, он испытывает моральные страдания и дискомфорт из-за внешнего вида, регулярно проходит обследования, которые показывают увеличение поврежденного органа.