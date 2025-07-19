Из-за сильного задымления ограничено движение на участке дороги Евпатория - Симферополь, сообщили в пресс-службе МЧС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ландшафтный пожар площадью 40 га произошел в Сакском районе Крыма, горит сухая растительность вдоль дороги Евпатория - Симферополь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о возгорании сухостоя в Сакском районе вдоль автодороги Евпатория - Симферополь (Сакский канал). По предварительным данным, площадь пожара составляет 40 га. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра до 11 метров в секунду и высокая температура", - говорится в сообщении.

Из-за сильного задымления сотрудники ГАИ ограничили движение на участке дороги.

Как добавили в пресс-службе, к ликвидации пожара привлекаются подразделения МЧС России, в том числе аэромобильная группировка главного управления по Республике Крым. Всего в ликвидации пожара задействованы 112 человек и 27 единиц техники, из них от МЧС - 71 человек и 15 единиц техники.