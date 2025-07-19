На Украине мужчина избежал мобилизации, разогнав лопатой сотрудников ТЦК

Украинец оказал сопротивление после того, как сотрудники военкомата на служебной машине перекрыли путь его автомобилю

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Украинец смог избежать насильственной мобилизации, разогнав лопатой выездную бригаду патруля ТЦК (аналог военкомата в России – ред.). Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, разместивший соответствующее видео в своем Telegram-канале.

"Разогнал военкомов… лопатой! Один против всей толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые!" - написал парламентарий, добавив, что "один смелый мужик поставил на место целую бригаду".

На записи видно, как машины сотрудников военкомата перекрыли путь автомобилю, водителя которого было решено мобилизовать. Мужчина схватил лопату и несколькими ударами разбил стекла одной служебной машины. Сотрудники военкомата безуспешно пытались применить слезоточивый газ и были вынуждены уехать, чтобы не попасть под удары лопатой. Депутат разместил фото одного из патрульных ТЦК с большим порезом на лице. Где именно произошел инцидент, парламентарий не сообщил.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.