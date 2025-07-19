Пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД

КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе Шарыпово - Назарово в Красноярском крае. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительной информации, сегодня на 38-м км автодороги Шарыпово - Назарово 25-летний водитель автомобиля Lifan, двигаясь в сторону Шарыпова, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mazda под управлением 33-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП Lifan съехал с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. Установлено, что водитель китайского авто был в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления", - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадали шесть человек: четверо в Lifan и двое - в Mazda.