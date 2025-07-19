В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Челябинской области после травмирования ребенка, упавшего с неисправных качелей Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Копейску СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности указанного объекта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в поселке Кадровик города Копейска восьмилетний мальчик упал с неисправных качелей на детской площадке и получил телесные повреждения. Он был обследован медицинскими работниками. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.