Есть погибшие, сообщили в пресс-службе регионального УМВД

ОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Два большегрузных автомобиля столкнулись на трассе в Омской области. По предварительным данным, два человека погибли, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Сегодня в 15:55 (12:55 мск - прим. ТАСС) в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району поступило сообщение о ДТП с участием большегрузных автомобилей. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что в районе 563-го км автодороги Тюмень - Омск произошло столкновение двух большегрузных автомобилей, с последующим их возгоранием", - сказано в сообщении.

Движение на этом участке дороги частично перекрыто.