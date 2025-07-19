По информации МВД по региону, в машине находились 20 несовершеннолетних

МАХАЧКАЛА, 19 июля. /ТАСС/. Грузовик с детьми, которые находились в кузове, перевернулся в Гунибском районе Дагестана. Есть пострадавшие, сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что 19 июля вблизи села Салта перевернулся автобус с детьми. В прокуратуре Дагестана и республиканском управлении СК уточнили, что перевернулся не автобус, а грузовой автомобиль.

"По предварительным сведениям, 19 июля на автодороге в районе села Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Есть пострадавшие. Детям оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, детей перевозили в кузове грузовика. Управлением СК и прокуратурой республики организованы проверки.

По данным прокуратуры региона, в результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры грузовика, им оказывается медицинская помощь.

По информации МВД по Дагестану, в машине находились 20 детей в возрасте от 7 до 15 лет. "Большая часть детей отделались ушибами и ссадинами, двое подростков получили более серьезные травмы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В новость внесены изменения (17:41 мск) - добавлена информация от следственного управления СК России по Дагестану.