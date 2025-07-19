В Калужской области уничтожили два беспилотника

Глава региона Владислав Шапша сообщил, что пострадавших и разрушений нет

КАЛУГА, 19 июля. /ТАСС/. Силами противовоздушной обороны над территорией Калужской области было уничтожено два беспилотника, пострадавших и разрушений нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

"Силами ПВО на территории региона уничтожены два БПЛА. Один БПЛА уничтожен на территории Сухиничского района и один БПЛА на территории Бабынинского района", - написал он.

По его словам, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил Шапша.