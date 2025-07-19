Корабль Wonder Sea потерпел крушение в заливе Халонг Южно-Китайского моря

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Туристов из России на потерпевшем крушение туристическом судне в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама, по предварительным данным, не было. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По информации, полученной на данный момент от крупнейших российских туроператоров и их партнеров во Вьетнаме, российских туристов на потерпевшем крушение судне Wonder Sea не было", - говорится в сообщении.

Один из туроператоров сообщил АТОР, что происшествие было на севере страны и что там находились только туристы из самого Вьетнама.

Согласно официальной информации, на круизном судне с бортовым номером QN-7105 находились 53 человека: 48 туристов и 5 членов экипажа. Из-за внезапной грозы со шквалистым ветром корабль перевернулся. Как сообщило Вьетнамское информационное агентство, по состоянию на 21:30 (17:30 мск) спасательные службы обнаружили тела 34 человек.

Сразу после получения сообщения о бедствии чрезвычайные службы провинции Куангнинь, к юрисдикции которой относится Халонг, незамедлительно приступили к проведению поисково-спасательных работ. Спасательная операция осложнена продолжающимся сильным дождем и ограниченной из-за наступления темноты видимостью.

По данным портовых властей провинции Куангнинь, пассажирами затонувшего судна были жители Ханоя, приехавшие вместе с семьями в турпоездку в Халонг. Самому старшему из находившихся на судне туристов было 53 года, а самому младшему - всего 3 года.