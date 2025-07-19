Мэр столицы сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила два летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника", - написал он.

Позже Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - уточнил мэр Москвы.

С 18:05 мск это четвертый беспилотник, об уничтожении которого сообщает Собянин.

В новость внесены изменения (22:39 мск) - добавлена информация о еще одном БПЛА.