Еще пятеро пострадали, сообщили в УМВД по региону

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Сакском районе Республики Крым, в результате чего двое человек, в том числе несовершеннолетний, погибли, еще пятеро пострадали. От этом сообщили в УМВД по региону.

"По предварительной информации, 19.07.2025 около 20:30 мск на автодороге Черноморское - Евпатория водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь со стороны Черноморского района в направлении Евпатории, вблизи села Наташино при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi, двигавшегося во встречном направлении. В результате ДТП два человека погибли, в том числе один несовершеннолетний, и пять человек пострадали", - говорится в сообщении.

Как ТАСС сообщили в Минздраве республики, пятеро пострадавших доставлены в Евпаторийскую городскую больницу. По факту ДТП прокуратура Республики Крым начала проверку.