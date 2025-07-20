На борту находилось два человека, они доставлены в медицинское учреждение

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Вертолет с двумя людьми на борту совершил жесткую посадку в ходе частного полета в водах озера Телецкое в Республике Алтай. Пассажиры воздушного судна доставлены в медицинское учреждение, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, ночью 20 июля в ходе выполнения частного полета воздушное судно (Робинсон) совершило жесткую посадку в акваторию озера Телецкое вблизи села Иогач в Турочакском районе Республики Алтай. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. На борту вертолета находилось два человека, которые доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что Горно-Алтайская транспортная прокуратура проводит проверку по факту исполнения законодательства о безопасности полетов.