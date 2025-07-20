Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша

КАЛУГА, 20 июля. /ТАСС/. Силами противовоздушной обороны над территорией Калужской области за сутки было уничтожено 20 беспилотников, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

"В период с 19:30 [мск] 19.07.2025 до 07:00 20.07.2025 силами ПВО уничтожены 20 БПЛА на территории Боровского, Малоярославецкого, Думиничского, Сухиничского, Барятинского, Кировского, Хвастовичского и Людиновского районов", - написал он.

По его словам, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил Шапша.