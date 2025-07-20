Обстоятельства инцидента уточняются

ОРЕНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Бузулукском районе Оренбургской области. В результате одна из машин загорелась, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба УМВД региона.

По предварительной информации, водитель грузовой "Газели", двигавшийся со стороны Оренбурга в сторону Самары, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада-Гранта". "В результате аварии "Газель" загорелась. В ДТП пострадали оба водителя и два пассажира "Лада-Гранта", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП уточняются.