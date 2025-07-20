Еще 12 числятся пропавшими без вести

СЕУЛ, 20 июля. /ТАСС/. Не менее 14 человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести в Южной Корее из-за последствий мощных ливней. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел страны и спасательных служб.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на западе и северо-западе республики, включая провинции Чхунчхон-Намдо и Кёнгидо. Там произошли многочисленные оползни и разливы рек. По данным местных спасательных служб, более 13 тыс. человек в 14 городах и поселках были эвакуированы.

Синоптики предупреждают, что дожди продолжатся в этой части страны в течение воскресенья, и призывают местное население к бдительности.