В Москве в ДТП с "Газелью" и BMW погиб человек

Еще пятеро пострадали

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и врезался в "Газель" в Шоссейном проезде в Москве, в результате один человек погиб и пять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Ночью в Шоссейном проезде 25-летний водитель автомобиля BMW выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Газель", который от удара въехал в мачту городского освещения. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, четверо его пассажиров 2003 и 2007 годов рождения госпитализированы с различными травмами, также пострадал водитель "Газели", - говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.