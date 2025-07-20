В Ростовской области из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов

Также зафиксировали обрывы высоковольтных проводов, аварии на подстанциях и падения опор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Ураган с грозой привел к обрывам высоковольтных проводов и авариям на подстанциях в Усть-Донецком районе Ростовской области, в зоне частичного отключения энергоснабжения находятся 11 населенных пунктов, сообщил глава администрации района Виктор Гуснай.

"С ночи работаем над тем, чтобы стабилизировать ситуацию, связанную с отключением электроэнергии на территории района. [По состоянию] на утро 20 июля частично отключены 11 населенных пунктов. Причиной стали погодные условия в виде сильной грозы и урагана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за непогоды зафиксированы обрывы высоковольтных проводов, аварии на подстанциях и падения опор.

Накануне ГУ МЧС по региону сообщало, что 20 июля в Ростовской области ожидаются ливни с грозой и градом, а также ветер с порывами до 24 м/с.