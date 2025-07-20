На Камчатке произошло второе ощущаемое землетрясение магнитудой 6,5

По предварительным данным, его интенсивность составила 4 балла

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в 171 км от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Землетрясение магнитудой 6,5 на глубине 13 км, произошло в 171 км от Петропавловска-Камчатского", - сообщили сейсмологи.

По предварительным данным, землетрясение было ощущаемым, интенсивность составила 4 балла.

Ранее в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,3.