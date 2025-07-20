Следователи организовали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта

САРАТОВ, 20 июля. /ТАСС/. Катер столкнулся с баржей на реке Волге в Саратове, в результате чего была госпитализирована женщина. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"На реке Волге в Саратове 49-летний судоводитель, управляя катером "Амур", допустил столкновение с баржей, поставленной на якорь. В результате катер получил повреждения, а находившаяся на борту катера женщина госпитализирована с ушибами. Сам судоводитель не пострадал", - говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Обстоятельства случившегося устанавливаются.