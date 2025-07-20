Из-за ЧП на станции Лихая в Ростовской области 132 поезда следуют с задержками

Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью, сообщили в РЖД

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. С задрежками до 15 часов следуют 132 поезда из-за повреждения 19 июля контактной сети после падения обломков БПЛА в Ростовской области, сообщили в РЖД.

"В связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и "Гранд сервис экспресс"). Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью", - говорится в сообщении.

При этом 37 поездов уже прибыли в конечные пункты.

Как отмечают в РЖД, для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях, ведется информирование через СМС.

На всех основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной дорог работает дополнительный персонал и организована раздача бутилированной воды. Пассажирам с детьми и пассажирам пожилого возраста предоставлены для размещения комнаты матери и ребенка, сообщают в компании.

"Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", - подчеркивают в РЖД.

Комментарий "Гранд сервис экспресс"

В компании "Гранд сервис экспресс" сообщили о задержке 20 поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма, в том числе направлениями в Москву и Петербург и из Москвы и Петербурга. Время задержки - от 1 часа до 10 часов.

Пассажирам по возможности предоставляется питание, отмечает компания. "Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону нашей горячей линии", - говорится в сообщении.

О приостановке движения

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто, восстановление движения продолжается.