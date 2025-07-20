В Петропавловске-Камчатском объявлялась угроза цунами

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,8 зарегистрировано в 167 км от Петропавловска-Камчатского. Это четвертое подряд землетрясение в этом районе, сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 167 км от Петропавловска-Камчатского", - сообщили сейсмологи, добавив, что данные обрабатываются и уточняются.

Как передает корреспондент ТАСС, в городе звучали сирены - объявлялась угроза цунами. Также заметно поднялась вода в озере, расположенном в пригороде Петропавловска-Камчатского. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС рассказали, что в скором времени специалисты начнут обследование зданий.

До этого приблизительно в том же районе произошло три землетрясения - магнитудой 5,3; 6,5 и 7,6. Второе и третье были ощущаемыми.