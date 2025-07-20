Вертолет с двумя людьми на борту совершил жесткую посадку на воду Телецкого озера, пилота и пассажира госпитализировали, их жизни ничего не угрожает

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна возбуждено после жесткой посадки вертолета на воду Телецкого озера в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", - сказано в сообщении.

Вертолет с двумя людьми на борту, выполнявший частный ночной полет, совершил жесткую посадку на воду Телецкого озера. Пилот и пассажир самостоятельно выбрались на берег, были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Вертолет затонул.