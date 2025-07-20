В пригороде Петропавловска-Камчатского заметно поднялась вода в озере

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в 166 км от Петропавловска-Камчатского. Это пятое подряд землетрясение в этом районе, сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 166 км от Петропавловска-Камчатского", - сообщили сейсмологи, добавив, что данные обрабатываются и уточняются.

Ранее в городе объявлялась угроза цунами. Также заметно поднялась вода в озере, расположенном в пригороде Петропавловска-Камчатского. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС рассказали, что в скором времени специалисты начнут обследование зданий.

До этого приблизительно в том же районе произошло четыре землетрясения - магнитудой 5,3; 6,5; 7,6 и 6,8.