Сотрудник Камчатского филиала Геофизической службы РАН назвал форшоки редким явлением

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Форшоки фиксировались перед сильным подземным толчком интенсивностью 7 баллов в столице Камчатки, что является крайне редким явлением, рассказал ТАСС сотрудник Камчатского филиала Геофизической службы РАН Вадим Салтыков.

"Мы фиксировали форшоки - это слабые землетрясения, которые предшествуют главному толчку, понимая, что этот самый толчок будет высокой интенсивности. Вообще, это достаточно редкое явление, а вот произошедшее землетрясение могу назвать самым сильным за последние годы. Сейчас мы наблюдаем серию афтершоков, они будут продолжаться несколько дней. Их интенсивность будет высокой - порядка 5 баллов", - рассказал ученый.

Серия землетрясений произошла на Камчатке за последние 2,5 часа, самый сильный толчок по интенсивности доходил до 7 баллов. Как передает корреспондент ТАСС на Камчатке, люди выбегали на улицы с документами, многие до сих пор продолжают оставаться во дворах и на детских площадках. Торговые центры подсчитывают убытки - товары попадали с полок и разбились. Объявлена угроза цунами.