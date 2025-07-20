В пожарную службу также поступило 246 сообщений о поваленных деревьях.

ГОНКОНГ, 20 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек пострадал в Гонконге из-за инцидентов, вызванных шквалистым ветром и мощными ливнями, которые принес тайфун "Випха", прошедший рядом с мегаполисом. Как сообщают власти города, в пожарную службу также поступило 246 сообщений о поваленных деревьях.

"Сегодня в отделения неотложной помощи государственных больниц обратились 13 мужчин и 8 женщин" в связи с происшествиями, связанными с тайфуном, отмечается в пресс-релизе гонконгской администрации. Также сообщается, что в 34 временных убежищах, созданных в различных районах при приближении циклона, нашли защиту от стихии 242 человека.

В 16:10 по местному времени (11:10 мск) уровень опасности тайфуна "Випха" был понижен с 10-й (ураган) до 8-й степени (мощный шторм), однако сильные дожди продолжаются.

Тайфун прошел рядом с городом, частично задев его. Как сообщила городская обсерватория, эпицентр стихии находился примерно в 90 км к юго-западу от Гонконга.