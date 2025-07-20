Ведутся поиски, сообщили в МЧС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС России ищут трех туристов, которые сплавлялись по Белому морю в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в МЧС РФ.

"Незарегистрированная в МЧС России туристическая группа из семи человек на байдарках сплавлялась по Белому морю. Маршрут шел от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Не дойдя до конечной точки из-за ухудшения погоды, группа приняла решение вернуться обратно", - сообщили в министерстве.

Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Найдены и эвакуированы два человека, еще за двумя направлен вертолет Ми-8. "Судьба троих туристов на одной парной и одной одиночной байдарках неизвестна", - сказали в МЧС.

От Соловецких островов на поиски направлен катер МЧС России, он пойдет по маршруту туристов, чтобы обследовать территорию. В поисках участвуют 10 человек и 3 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра из Архангельска.

На данный момент в зоне поиска порывы ветра достигают 6-10 м/с, а высота волны - 0,8 м, температура воды не превышает плюс 9 градусов.