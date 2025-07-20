Еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Молодой человек на легковом автомобиле наехал на электроопору на трассе в Хакасии. В результате ДТП два пассажира машины погибли, водитель и еще три пассажира пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Хакасия.

"На 402-м км автодороги Р-257 "Енисей" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Fit, мужчина 2002 года рождения, при движении со стороны Абакана в сторону Черногорска не справился с управлением и допустил наезд на электроопору", - сказано в сообщении.

Два пассажира легковой машина - мужчина 1989 года рождения и женщина 1990 года рождения - погибли на месте ДТП. 22-летний водитель и три других пассажира - 17-летняя девушка, 30-летний мужчина и 34-летняя женщина - получили множественные травмы.

Отмечается, что водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.