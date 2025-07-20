По делу фигуранта проходят еще три человека

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы отправил под стражу заместителя руководителя ФГУП "Главное военно-строительное управление №4" (ГВСУ №4) по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Сметанюку И. С., обвиняемому по п. "б" ч. 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия), меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в материалах дела. В них отмечается, что изначально замглавы предприятия был отправлен под стражу до 24 июня, позже его арест был продлен на два месяца.

По делу Сметанюка проходят еще три человека. Дело расследуют военные следователи Следственного комитета РФ.

В июне сообщалось, что СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГВСУ №4 Павла Володина, также обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Следствием установлено, что в мае 2017 года в ходе выполнения государственного оборонного заказа с ГВСУ №4 был заключен контракт на сумму более 290 млн рублей о выполнении строительно-монтажных работ на объекте в Камчатском крае. Обязанности по контролю за производством возлагались на Володина. В 2018-2019 годах фигурант, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал выполнение работ на объекте, в результате чего условия многомиллионного контракта были выполнены с существенными нарушениями. Минобороны России причинен ущерб на сумму более 250 млн рублей.